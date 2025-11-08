به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فهیمه قمری با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای این پویش ملی و با پیگیری‌های مستمر اداره حفاظت محیط زیست، عملیات پاکسازی مسیر‌های مواصلاتی شهری و روستایی سلماس با همکاری اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان در طول سال ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس گزارش اعلامی از سوی اداره راهداری سلماس، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۴۱۰ تن نخاله ساختمانی از محور‌های شهری و روستایی جمع‌آوری شده و همچنین ۱۴۰ کیلومتر از حریم راه‌ها از حیث پسماند و زباله پاکسازی شده است. علاوه بر این، ۲۰ کیلومتر رفیوژ میانی و ۲۵ پل بین‌راهی نیز تنظیف و بازسازی شده‌اند.

قمری با اشاره به اهمیت استمرار این اقدامات، خاطرنشان کرد: اجرای پویش مسیر سبز - ایران پاک نقش مؤثری در بهبود سیمای بصری راه‌ها، کاهش آلودگی‌های ناشی از پسماند‌ها و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی شهروندان دارد.