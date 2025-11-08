فرمانده انتظامی استان از کشف ۵۲۶ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش حدود ۳۴ میلیارد تومان ریال و دستگیری ۶۷، از ابتدای امسال تاکنون در گیلان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسن پور گفت: با اجرای طرح جمع آوری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز برای کمک به رفع ناترازی انرژی، از ابتدای امسال تاکنون، ۵۲۶ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش حدود ۳۴ میلیارد تومان در گیلان کشف و به کارشناسان شرکت توزیع برق استان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی گیلان یکی از علت‌های ناترازی انرژی و مصرف بی رویه برق در استان را استفاده سودجویان از دستگاه‌های غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال دانست و افزود: ۶۷ متهم در رابطه با ماینر‌های قاچاق کشف شده دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

وی از شهروندان خواست در صورت شناسایی سودجویان و استفاده کنندگان از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال، مورد را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره تماس ۰۹۶۳۰۰ گزارش دهند.