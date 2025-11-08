به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل انجمن هنر‌های نمایشی خراسان‌رضوی در این مراسم گفت:این پردیس به عنوان سومین پردیس تئاتر در مشهد امروز فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

کریم جشنی افزود: این مجموعه گامی تازه در مسیر ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و نمایشی شهر مشهد است و فضایی پویا برای نفس کشیدن، خلق هنر و گفت‌و‌گو میان هنرمندان فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: این مجموعه دارای ۲ سالن مجهز با ظرفیت‌های ۱۸۰ و ۵۵ نفر، فضای کافه‌کتاب هنری، سیستم نور و صوت حرفه‌ای و پارکینگ اختصاصی است؛ امکاناتی که بستری مناسب برای اجرای آثار نمایشی در سطوح حرفه‌ای و آموزشی فراهم می‌سازد.

مدیرعامل انجمن هنر‌های نمایشی خراسان رضوی عنوان کرد: افتتاح این مجموعه حاصل تلاش جمعی از هنرمندان دلسوز و فعال تئاتر مشهدی است که به‌صورت مستقل با هزینه شخصی، عشق و اراده در مسیر شکل‌گیری فضایی فرهنگی و پویا گام برداشته‌اند.

وی افزود: در آیین افتتاحیه این پردیس جدید تئاتر از پوستر رسمی سی و پنجمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی (رضوان) نیز رونمایی شد.