به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان اعلام کرد : در سال گذشته ۲۷ پروژه مرمت و احداث آثار تاریخی در استان انجام شده است.

وی با اشاره به ثبت ۹۵۵ اثر تاریخی، فرهنگی و معنوی زنجان در فهرست آثار ملی، گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات مرمتی، پروژه‌ها بر اساس اولویت‌بندی برای حفاظت از آثار شاخص و آسیب‌پذیر انجام می‌شوند.

موسوی افزود: در برخی بناهای با مالکیت خصوصی، بخشی از هزینه مرمت به صورت مشارکتی تأمین می‌شود و بناهایی که متعلق به نهادهای دولتی هستند، با تأمین اعتبار همان دستگاه و نظارت کارشناسان فنی مرمت خواهند شد تا تعداد بیشتری از آثار تاریخی استان حفظ شوند.