

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال مردان ایران امروز (شنبه ۱۷ آبان) در سومین دیدار خود در بازی‌های همبستگی به مصاف ترکیه رفت.

مردان والیبال ایران در این دیدار سه بر یک به پیروزی رسیدند تا به سومین برد متوالی خود دست یابند.

شاگردان پیمان اکبری در ست نخست ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را واگذار کردند، اما در سه ست بعدی با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۶ فاتح میدان شدند.

عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیررضا آفتاب آذری، علیرضا عبدالحمیدی و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ملی والیبال ایران در این بازی بود.

علی رمضانی (کاپیتان)، امیرحسین ساداتی، علیرضا مصلح آبادی فراهانی، پویا آریاخواه و احسان دانش دوست دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال مردان ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی هستند.

احمد دنیامالی که برای حضور در مراسم افتتاح بازی‌های همبستگی اسلامی وارد ریاض شده است، به‌همراه مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، غلامرضا نوروزی و مهین فرهادی زاد بازی والیبال بین دو تیم ایران و ترکیه را از نزدیک تماشا کردند.

تیم ملی والیبال ایران در دو دیدار قبلی خود موفق به شکست بحرین و قطر شده بود و با برد امروز با سه پیروزی و هشت امتیاز همچنان در صدر جدول مرحله مقدماتی این مسابقات باقی ماند.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه دو‌شنبه ۱۹ آبان در چهارمین دیدار خود در این رقابت‌ها به مصاف چاد می‌رود.

عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی (مربی) و علی ساوری کتولی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی مردان ایران را تشکیل می‌دهند.