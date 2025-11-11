به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل دامپزشکی استان زنجان از واکسیناسیون ۴۰ هزار دام در برابر سویه جدید تب برفکی آفریقایی خبر داد و گفت: واکسیناسیون دام‌ها در استان با اولویت گاوداری‌های شیری ادامه دارد.

آقای اشرفی مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: از سهمیه واکسن‌های وارداتی تب برفکی، تاکنون ۸۰ هزار دوز واکسن گاوی وارد استان شده که ۶۰ هزار دوز توسط بخش خصوصی و ۲۰ هزار دوز توسط بخش دولتی تأمین شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۲ کانون بیماری در استان شناسایی شده که در سه تا چهار مورد، سویه جدید تب برفکی آفریقایی تأیید شده است.

به گفته اشرفی، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد گاوداری‌های صنعتی استان واکسینه شده‌اند و خوشبختانه در این واحد‌ها موردی از درگیری مشاهده نشده است. در دامداری‌های روستایی نیز واکسیناسیون و اقدامات پیشگیرانه در حال اجراست.

مدیرکل دامپزشکی زنجان تأکید کرد: دامداران در صورت مشاهده علائمی مانند تب، ریزش بزاق، تاول در دهان، سم یا پستان دام، باید سریعاً با شماره ۱۵۱۲ تماس بگیرند تا کارشناسان دامپزشکی برای بررسی و نمونه‌برداری به محل مراجعه کنند.

وی همچنین بر رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه‌ای، از جمله ضدعفونی خودرو‌های حمل دام و شیر، استفاده از لباس مخصوص در دامداری‌ها و پرهیز از خرید و فروش غیرضروری دام، برای جلوگیری از گسترش بیماری تأکید کرد.