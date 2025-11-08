\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0645\u060c\u062f\u0631 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u06cc\u0647 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06af\u0627\u0632 \u0622\u0645\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a:\u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u06af\u0627\u0632 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9\u0627\u0646- \u0628\u0644\u0648\u0627\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0635\u062f\u0648\u0642\u06cc\u060c \u06a9\u0648\u0686\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u06f4\u06f9\u060c \u06f5\u06f1\u060c \u06f5\u06f3 \u0648 \u06f5\u06f5 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f8 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0648\u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f9 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4- \u067e\u0631\u062f\u06cc\u0633\u0627\u0646\u060c \u0628\u0644\u0648\u0627\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u06a9\u06cc\u0627\u0646 (\u0645\u062d\u0644\u0647 \u06f8)\u060c \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u062e\u0644\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u0641\u0631\u062f\u060c \u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc: \u0645\u0631\u0648\u0627\u0631\u06cc\u062f \u06f1\u060c \u0645\u0631\u0648\u0627\u0631\u06cc\u062f \u06f2\u060c \u062a\u0639\u0627\u0648\u0646\u06cc \u062a\u0644\u0627\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u0647\u0631\u0645\u06cc\u062b\u0627\u0642\u200c\u06af\u0633\u062a\u0631\u060c- \u067e\u0631\u062f\u06cc\u0633\u0627\u0646\u060c \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0628\u0635\u06cc\u0631\u062a\u060c \u06a9\u0648\u0686\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u06f1 \u0648 \u06f3 \u0648 \u06a9\u0644\u06cc\u0647 \u0641\u0631\u0639\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0646\u0634\u0639\u0628\u060c- \u067e\u0631\u062f\u06cc\u0633\u0627\u0646\u060c \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0641\u0642\u0627\u0647\u062a\u060c \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u06f9 \u062f\u06cc \u0648 \u06a9\u0644\u06cc\u0647 \u0641\u0631\u0639\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0646\u0634\u0639\u0628 \u00a0\u0642\u0637\u0639 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.