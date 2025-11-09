عملیات اجرایی طرح جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و بازسازی ساختمان‌های بهره‌برداری بروجرد با حضور مدیرعامل شرکت آبفای کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان بروجرد گفت: عملیات اجرایی طرح جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، بازسازی ساختمان‌های بهره‌برداری و سازه‌های جنبی تصفیه‌خانه فاضلاب و ایستگاه‌های پمپاژ آب بروجرد با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور آغاز شده است.

اصغر شیرپی افزود: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح ۳۴۳ میلیارد تومان است.

وی گفت: این طرح شامل حفاری و لوله‌گذاری شبکه فاضلاب با لوله‌های پلی‌اتیلن به قطرهای ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی‌متر به طول حدود ۵۰۴۰ متر است که در صورت نیاز به‌صورت نقب انجام خواهد شد.

شیرپی افزود:همچنین ساخت آدم‌روهای فاضلاب با دیوار آجری و در موارد خاص بتنی همراه با تأمین همه ی مصالح و عملیات اجرایی در دستور کار این طرح قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب بروجرد گفت: در قالب این طرح، حفاری و لوله‌گذاری تعدادی از انشعابات در مسیر اجرای طرح، تهیه و اجرای مصالح زیراساس و اساس برای مرمت نوار حفاری به میزان ۱۸۵۰ مترمکعب و اجرای بتن آسفالتی گرم برای مرمت نوار حفاری به مساحت ۵۲۵۰۰ سانتی‌متر مربع انجام خواهد شد.

وی افزود: بازسازی ساختمان‌های بهره‌برداری، سازه‌های جنبی تصفیه‌خانه فاضلاب و ایستگاه‌های پمپاژ آب از دیگر بخش‌های این طرح است که با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، بهبود عملکرد شبکه و افزایش ظرفیت بهره‌برداری اجرا می‌شود.

شیرپی تأکید کرد: اجرای این طرح ضمن ارتقای زیرساخت‌های فاضلاب شهری، نقش مؤثری در حفظ محیط‌زیست، بهداشت عمومی و توسعه پایدار خدمات شهری بروجرد خواهد داشت.