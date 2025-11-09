با تخصیص ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی زلال ساز سوم تصفیه خانه آب مراغه به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمد طوسی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مراغه گفت:عملیات عمرانی زلال ساز سوم تصفیه خانه آب مراغه به پایان رسیده وبا اعتبار تخصیص یافته تجهیزات فنی آن نصب و راه اندازی خواهد شد.

طوسی با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت زلال ساز‌های مراغه ۸۴۰ لیتر در ثانیه است افزود: با بهره برداری از زلال ساز جدید ظرفیت تصفیه خانه آب مراغه افزایش خواهد یافت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مراغه همچنین از اصلاح فیلتراسیون و تاسیسات برق آن خبر داد و افزود: سیستم برق این بخش از تصفیه خانه آب بروزرسانی خواهد شد.

وی گفت: امسال ظرفیت مخازن آب مراغه به ۴۵ هزار متر مکعب افزایش یافته است.

طوسی افزود: امسال همچنین با تخصیص ۵ میلیارد تومان مانیتورینگ سنجش آلودگی آب در تصفیه خانه آب مراغه راه اندازی شده است.