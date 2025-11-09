به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، رسانه‌های محلی می‌گویند زنی جوان «بی‌دلیل» از ناحیه گردن هدف حمله با چاقوی یک مرد حدود ۲۰ ساله قرار گرفت و با وضعیت جسمانی وخیم به بیمارستان منتقل شده است. به نوشته رسانه‌های محلی این حمله در اسمال‌بروک کوئینزوی، درست بیرون مرکز خرید بولرینگ و روبروی ورودی اصلی ایستگاه راه‌آهن نیو استریت انجام شد. پلیس وست میدلندز اعلام کرد، مردی در نزدیکی محل حمله دستگیر شد و در بازداشت به سر می‌برد، اما هنوز جزئیات بیشتری در این باره از جمله هویت مهاجم و فرد مصدوم و انگیزه احتمالی ارائه نکرده است.

بازرس جیمز نیکس به رسانه‌ها گفته "ما معتقدیم که این یک حمله بی‌دلیل بوده و در تلاشیم تا بفهمیم چرا این حمله روی داده است. "مردم این شهر به ویژه شاهدان عینی به رسانه‌های محلی گفتند از افزایش اینگونه حملات به شدت نگرانند و حتی در وسایل حمل و نقل عمومی احساس امنیت نمی‌کنند، واکنش‌های مردمی به این حمله و حملات مشابه در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد دختران و زنان و خانواده هایشان بیشتر نگران تکرار این حملاتند.

شنبه هفته پیش نیز مسافران قطار سریع السیر که از دانکستر در شرق انگلیس عازم ایستگاه کینگز کراس در لندن بود مردم شاهد درگیری خونین در آن بودند که یک مرد با چاقو مسافران را هدف قرار می‌داد و ۱۰ نفر را درون قطار زخمی کرد که حال برخی از آنان نا مساعد توصیف شد.

شاهدان می‌گویند، افراد را می‌دیدند که با سر و بدن خونین در حالی که از درد و وحشت فریاد می‌زدند که «آنها چاقو دارند و به همه چاقو می‌زنند» و «من چاقو خوردم» فرار می‌کردند و شرایط بحرانی بر سالن‌های قطار حاکم شده بود و زنان و کودکان به شدت دچار وحشت واضطراب شدید شدند و فریاد می‌زدند. شاهدان می‌گویند حتی مسافران سالخورده این قطار نیز می‌گفتند پیش از این هرگز چنین حمله وحشتناکی را در درون قطار ندیده بودند.

به گفته آنان، مسافران وحشت زده، با سرعت تلاش می‌کردند خود را از کانون حمله دور کنند و برخی به توالت‌های قطار پناه بردند، هنگام فرار مسافران نیز چندین نفر مصدوم و دچار آسیب دیدگی شدند. به گفته آنان حمله با کارد بزرگ، دقایقی پس از حرکت این قطار سریع السیر از ایستگاه پیتر بورو آغاز شده و مسافران آژیر خطر را به صدا در آوردند و پس از تماس مکرر مسافران با پلیس، در ایستگاه هانتینگدون در کمبریج شایر قطارمتوقف شد و مسافران وحشت زده، سراسیمه از واگن‌های آن خارج شدند.

افزایش جرایم از جمله قتل به بالاترین میزان در تاریخ انگلیس بر اساس گزارش مرکز ملی آمار این کشور، به کابوسی برای ساکنان آن مبدل شده است و بار‌ها نمایندگان مجلس از دولت خواستند فکری به حالت تامین امنیت شهروندان کند که مدام اخبار ناگوار در این باره امنیت روانی را از آنان سلب کرده است.