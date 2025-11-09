در اقدامی نمادین علیه سیاست‌های فشار آمریکا، کشتی "مانوئل گوال" پیمان آلبا با بیش از ۵ هزار تن کمک‌های بشردوستانه از ونزوئلا به کوبا حرکت کرد؛ اقدامی که مقامات دو کشور آن را تداوم "عشق پسر به پدر" میان چاوز و فیدل و نماد مقاومت در برابر امپریالیسم خواندند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ در حالی که تهدید‌های نظامی آمریکا علیه کشور‌های مستقل آمریکای لاتین ادامه دارد، دولت بولیواری ونزوئلا با اعزام یک کشتی حامل بیش از ۵ هزار تن کمک‌های انسان‌دوستانه، بار دیگر همبستگی قاطع خود را با مردم کوبا به اثبات رساند. این محموله عظیم که شامل ۱۰۲ کانتینر غذا، دارو و سایر اقلام ضروری است، برای کمک به آسیب‌دیدگان طوفان اخیر "ملیسا" ارسال شده است.

راندر پنیا دبیر اجرایی پیمان آلبا در مراسم بدرقه این کشتی گفت: اینها کشتی‌هایی هستند که از ونزوئلا خارج می‌شوند و در دریای کارائیب حرکت می‌کنند؛ کشتی‌هایی پر از راه‌حل، امید و زندگی. این همان عشق بی‌نهایت فرمانده هوگو چاوز به فیدل، عشق یک پسر به پدرش است.

خورخه لوئیس مایو سفیر کوبا در کاراکاس نیز با ابراز "سپاس ابدی مردم کوبا"، این اقدام را نمادی از "عشق و همبستگی مثال‌زدنی" در زمانی دانست که "امپریالیسم، ونزوئلا و همه آمریکای ما را تهدید می‌کند". وی تأکید کرد که "آغوش برادرانه فیدل و چاوز" که میراث‌دار بولیوار و مارتی بودند، امروز توسط رهبران کنونی دو کشور ادامه یافته و این کمک‌ها تجلی همان اتحاد تاریخی است.