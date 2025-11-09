به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در آیینی با حضور مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد، سرپرست فرمانداری میبد، مسئول دفتر امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستانی، از خدمات محمدحسین فلاح قدردانی و داوود جلالی به‌عنوان بخشدار جدید ندوشن معرفی شد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد در این مراسم با اشاره به اینکه «زمان در مسئولیت‌ها به سرعت در حال گذر است» گفت: باید از فرصت خدمتگزاری که در اختیار ماست برای گره‌گشایی و رفع مشکلات مردم بهره کامل برد.

سالاری با بیان اینکه «نیت، هدف و عمل ما باید معطوف به خدمت به مردم باشد» تصریح کرد: راز موفقیت در هر کاری در وحدت، انسجام و همدلی نهفته است و شهردار، شورا، دهیار، بخشدار و دیگر دستگاه‌ها باید با تعامل و همراهی، وظایف محوله را به‌درستی انجام دهند و فرماندار نیز از این ظرفیت برای مدیریت مسائل شهرستان بهره ببرد.

سرپرست فرمانداری میبد نیز در این مراسم با قدردانی از خدمات فلاح و آرزوی موفقیت برای بخشدار جدید گفت: ندوشن خاستگاه انسان‌های بزرگی، چون دکتر محمدعلی ندوشن شاعر، نویسنده، مترجم و حقوقدان برجسته است که به وجود آنان افتخار می‌کنیم.

طباطبایی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، دامداری، کشاورزی و باغی ندوشن افزود: رشد و توسعه همه‌جانبه ندوشن از اولویت‌های شهرستان میبد است و انتظار می‌رود بخشدار با تعامل دستگاه‌ها، مسیر آبادانی این بخش را هموار سازد.