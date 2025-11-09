کارشناس هواشناسی: طی هفته پیش رو آسمان استان غالبا صاف و بدون پدیده قابل توجه جدی است

‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نوروزیان کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه دیروز قراخیل قائمشهر با ۲۶ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شد گفت: امروز صبح بله هم با یک درجه زیر صفر سردترین نقطه استان بود.

وی با تاکید بر اینکه دمای هوا در مرکز استان طی ۲۴ ساعت گذشته بیشینه و کمینه ۲۵ و ۱۰ درجه را تجربه کرد یادآور شد: تحلیل نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی یک هفته آِنده شرایط جوی استان پایدار است و آسمان غالبا صاف تا کمی ابری بدون پدیده قابل توجه پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی تاکید کرد: به علت نوع جریانات خشک حاکم بر منطقه در طول روز دما افزایشی و شب‌ها نسبتا سرد است.

وی گفت: پایداری جو فرصت خوبی برای برداشت محصولات باغی و انجام فعالیت‌های زراعی است. دریا هم در اغلب روز‌ها آرام و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.