پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان از افزایش۲۲ برابری سطح زیرکشت زعفران و ۳۹ برابری تولید این محصول استراتژیک در استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا بهراملو افزود: استان همدان از سال ۱۳۸۴ تاکنون توانسته سطح زیرکشت زعفران را از ۲۲ هکتار به ۳۸۴ هکتار افزایش دهد و پیشبینی میشود این رقم امسال به ۴۵۰ هکتار برسد.
او تأکید کرد: این افزایش ۲۲ برابری در زیرکشت همراه با افزایش ۳۹ برابری میزان تولید، نشاندهنده موفقیت سیاستهای انتقال مستقیم دانش فنی به مزرعه است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان تصریح کرد: افزایش عملکرد واحد در هکتار، نتیجه تلاش کشاورزان در بهرهگیری از دانش فنی نوین و رعایت استانداردهای کشت است و اثبات میکند توسعه این محصول کمآب و ارزآور در مناطق با تنش آبی، رویکردی موثر و اقتصادی است.
بهراملو گفت: زعفران محصولی یکساله با دوره بهرهبرداری هفت ساله است و به دلیل نیاز آبی پایین، گزینهای مناسب برای توسعه کشاورزی در شرایط کمآبی استان محسوب میشود، همچنین کیفیت و رنگ متمایز زعفران همدان، موجب افزایش تقاضای کشورهای همسایه برای این محصول شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان تصریح کرد: حمایت از زنجیره کامل تولید، از کشت تا فرآوری، بستهبندی و صادرات، در دستور کار استان قرار دارد و اجرای کشت قراردادی بهویژه در شهرستان کبودراهنگ، که به عنوان قطب فرآوری شناخته میشود، مورد توجه قرار گرفته است.
این مسئول تأکید کرد: تسهیلات و حمایتهای مالی هدفمند برای شرکتها و مزارعی که در قالب کشت قراردادی فعالیت میکنند، ارائه میشود و توسعه کشت محصولات کمآببر و با ارزش صادراتی بالا، سیاست اصلی کشاورزی همدان در سالهای آینده خواهد بود.