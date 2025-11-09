امروز یکشنبه تالار‌های مختلف بورس کالا میزبان عرضه ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۳۳۹ تن انواع محصولات هستند. بیشترین حجم عرضه به تالار سیمان با بیش از یک میلیون و ۹۷ هزار تن محصول اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه، تالار حراج باز با عرضه ۶۴۵ هزار و ۳۰۰ تن محصول در رتبه بعدی قرار دارد که شامل ۵۱۹ هزار و ۳۰۰ تن سنگ‌آهن، ۱۲۰ هزار تن وکیوم‌باتوم، ۳ هزار تن مواد شیمیایی و ۳ هزار تن مس است.

همچنین در تالار صنعتی، در مجموع ۴۹۶ هزار و ۷۰۰ تن انواع محصولات صنعتی از جمله ۳۶۵ هزار تن گندله سنگ‌آهن، ۱۰۷ هزار و ۲۵۰ تن آهن اسفنجی، ۱۷ هزار و ۷۵۰ تن آلومینیوم، ۵ هزار تن مس و یک هزار و ۷۰۰ تن روی عرضه می‌شود.

در تالار صادراتی کیش نیز ۴۵۶ هزار و ۴۹ تن محصول روی تابلو می‌رود که شامل ۲۲۰ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۱۵۷ هزار و ۱۵۶ تن سیمان، ۵۰ هزار تن کنسانتره سنگ‌آهن، ۲۳ هزار و ۳۹۳ تن قیر و ۵ هزار تن بلوم و بیلت فولادی است.

همچنین در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بالغ بر ۸۸ هزار و ۳۸۴ تن محصول شامل لوب‌کات، مواد شیمیایی، مواد پلیمری، روغن، گاز‌ها و خوراک‌ها و قیر عرضه می‌شود.