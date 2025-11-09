فرآیند رأی‌گیری ویژه برای نظامیان و آوارگان در انتخابات پارلمانی عراق که مربوط به دوره ششم پارلمان در نظام سیاسی پس از سال ۲۰۰۳ است، دقایقی پیش در سراسر عراق آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رأی‌گیری ویژه برای نیرو‌های امنیتی و ارتش عراق دقایقی پیش در بغداد پایتخت عراق و سایر استان‌ها آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، رأی‌گیری ویژه شامل آوارگان در شماری از استان‌های عراق نیز می‌شود.

کمیسیون انتخابات عراق روز شنبه اعلام کرده بود که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از نیرو‌های امنیتی و بیش از ۲۶ هزار آواره در رأی‌گیری ویژه روز یکشنبه شرکت خواهند کرد.