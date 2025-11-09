امروز آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری و بعدازظهر در مناطق دریایی وزش باد سطحی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز تا ظهر شرایط برای رفت و آمد‌های دریایی مساعد و بعدازظهر دریا با وزش باد جنوب غربی کمی مواج می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: فردا صبح تا ظهر در مناطق شرقی و برخی نقاط مرکزی با افزایش سرعت باد شمال شرقی، احتمال وقوع گردوخاک و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی گفت: فردا موقتاً افزایش نسبی دمای کمینه پیش بینی می‌شود.