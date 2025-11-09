به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این مدرسه به همت خیر بزرگوار حاج سید ابوالقاسم طیبی پدر شهید سید محمدرضا طیبی، با ۲۲ میلیارد تومان اعتبار در زمینی به مساحت هزار و ۷۰۰ مترمربع ساخته می‌شود.

مدیر کل نوسازی مدارس استان در آیین آغاز ساخت این مدرسه گفت: در استان اصفهان نزدیک به ۱۵ هزار کلاس را خیران ساخته‌اند که نزدیک به ۵۰ درصد فضا‌های کل استان را شامل می‌شود.

ناصر فتحی با بیان اینکه ما رتبه اول کشوررا از نظر تعداد خیران، مبالغ ریالی کمک‌ها و مقیاس مدارسی که خیران ساخته‌اند داریم افزود: مهر ماه امسال ۱۲۸ مدرسه در قالب ۶۶۰ کلاس درس در استان تحویل دانش آموزان دادیم که حدود۲۰هزار دانش آموز از این فضا‌ها استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به مشکل قدیمی و تخریبی بودن مدارس شهرضا، گفت: در شهرستان شهرضا ۱۲ طرح فعال داریم که اعتبار لازم برای ساخت آن‌ها از محل مسئولیت اجتماعی شرکت نفت و بانک پاسارگاد تامین می‌شود.