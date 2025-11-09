به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان گفت: راه روستایی توت وگورکش شهرستان دورود به طول بیش از ۱۰ کیلومتر به بهره برداری رسید.

احسان بیرانوند افزود:عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی توت و گورکش به طول ۱۰ کیلومتر و ۷۰۰ متر با مشارکت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان و اداره کل امور عشایر استان ایجاد شده است.

وی بیان کرد: در اجرای این طرح عملیات زیرسازی مسیر با تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری شهرستان دورود و پشتیبانی ماشین‌آلات سنگین اعزامی از مرکز استان انجام شد.

معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان گفت: بهره برداری این محور علاوه بر تسهیل تردد ساکنان پنج روستای ای منطقه، نقش مؤثری در توسعه ی زیرساخت‌های روستایی، ارتقای سطح ایمنی عبور و مرور و دسترسی آسان‌تر به مراکز خدماتی و بهداشتی خواهد داشت.

