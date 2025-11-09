به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: این طرح با هدف توسعه متوازن روستایی، طرح امکان‌سنجی انتخاب روستا‌های هدف برای معرفی «برند ملی گردشگری» در استان آغاز شده است.

فرزانه زاهدی افزود: روستای ساحلی بندر مُقام با تمرکز بر احیای میراث تاریخی «صید و تجارت مروارید»، به عنوان بندر آزمایشی این طرح انتخاب شده است.

وی گفت: بندر مقام به دلیل مجاورت با دو اثر طبیعی ملی «گردنه مقام» و «ساحل مکسر» و نزدیکی به جزایر لاوان و شیدور، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری هویت‌محور دریایی غرب هرمزگان را داراست.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: احیای این میراث فرهنگی نه تنها هویت منطقه را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند بسترساز گسترش ارتباطات فرهنگی با کشور‌های حوزه خلیج فارس مانند بحرین، قطر و امارات باشد.

زاهدی افزود: نخستین جشنواره گردشگری بندر مقام اواسط زمستان امسال با هدف نهایی کردن برندسازی ملی و معرفی الگوی موفق گردشگری هویت‌محور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ارزیابی‌های میدانی از زیرساخت‌ها، گفت: گروه کارشناسی از ساحل مکسر، گردنه مقام و اقامتگاه‌های بوم‌گردی در بندر مقام، نخیلو و لاوان بازدید کردند و روند صدور مجوز اقامتگاه‌های جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

زاهدی با تاکید بر اهمیت رویکرد ملی گفت: توسعه فیزیکی بدون بازسازی روح و فرهنگ روستا بی‌معناست؛ این رویکرد بر احیای موسیقی، گویش، صنایع‌دستی و خوراک بومی متمرکز است تا روستا‌ها فقط به شهرک‌هایی بی‌روح تبدیل نشوند.

بندر مقام یکی از بنادر اصلی منطقه گردشگری هرمزگان از روستا‌های بخش شیبکوه در۲۰۰ کیلومتری غرب بندر لنگه قرار دارد و ساحل زیبای مکسر آن از سواحل زیبای جنوب ایران در غرب هرمزگان و همجوار با خلیج فارس است.