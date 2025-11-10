به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه نوزدهم آبان ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان

خیابان پیروزی ۱۳ از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر

شاهرود:

میدان آزادی، خیابان شهید سنندجی از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۰۰ ظهر

گرمسار:

- بلوارناسار، بلوارصدوقی، بلوار پازوکی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر

شهمیرزاد

روستاهای پشتکوه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ظهر