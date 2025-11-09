مهدی سنائی معاون سیاسی رئیس‌جمهور، صبح یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ با استقبال عبداللهی استاندار البرز و جمعی از مسئولان استانی وارد البرز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مهدی سنائی معاون سیاسی رئیس‌جمهور، صبح یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ با استقبال عبداللهی استاندار البرز و جمعی از مسئولان استانی وارد البرز شد، هدف از سفر سنائی به استان البرز، بررسی آخرین وضعیت سیاسی و اجتماعی استان، است.

بر این اساس، معاون سیاسی رئیس‌جمهور در جریان این سفر، ضمن دیدار با نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی، در جریان مهم‌ترین مسائل و مطالبات مردم استان قرار خواهد گرفت.