نخستین جشنواره تئاتر کارگاهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، با محوریت خلاقیتهای نمایشی کودکان و نوجوانان، در هفته اول آذرماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این جشنواره با هدف ارتقای توانمندیهای هنری و نمایشی اعضای کانون، تقویت روحیهی کار گروهی، ایجاد بستر تجربهی عملی تئاتر و پرورش خلاقیتهای فردی و جمعی طراحی و اجرا خواهد شد.
بر اساس اعلام مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، فرآیند بازبینی آثار نمایشی مراکز فرهنگیهنری در روزهای گذشته با دقت و رویکرد تخصصی به پایان رسید و از میان ۱۹ اثر ارسالشده از مراکز استان، ۱۳ اثر نمایشی پس از ارزیابی و اعمال اصلاحات لازم، شایستگی حضور در مرحله نهایی جشنواره را کسب کردند.
در این مرحله، آثار برگزیده از سوی مربیان فرهنگی و هنری با مشارکت فعال اعضای کودک و نوجوان آمادهی اجرا شدهاند و موضوعات آنها با نگاهی خلاقانه به مسائل اجتماعی، فرهنگی و تربیتی جامعه نوجوان میپردازد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، در خصوص اهمیت برگزاری این جشنواره گفت:هدف ما از برگزاری جشنواره تئاتر کارگاهی، فراهم آوردن فضایی برای رشد استعدادهای هنری اعضا کانون در قالب کار گروهی و تجربهی خلاقیت است. در این فرایند، کودکان و نوجوانان با نقشآفرینی مستقیم در خلق اثر، علاوه بر آموزش مهارتهای نمایشی، مهارتهای ارتباطی و خودباوری را نیز تقویت میکنند.
نخستین جشنواره تئاتر کارگاهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، در هفتهی اول آذرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و میزبان گروههای نمایشی منتخب از سراسر استان است.