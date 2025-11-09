تمدید مهلت ثبت نام در جشنواره شیخ بهایی تا ۳۰ آذر
دبیر بیستمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مهلت ثبت نام و ثبت ایده در این جشنواره تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر بیستمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی استان افزود: جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی به عنوان قدیمیترین و معتبرترین رویداد ملی حوزه فناوری و نوآوری کشور، با هدف شناسایی و معرفی ایدهها، طرحها و دستاوردهای فناورانه و کارآفرینانه در سطح ملی برگزار میشود.
عاطفه احتشامی ادامه داد: در این دوره، علاوه بر رقابت طرحهای نوآورانه، رویدادهای جانبی در سطوح منطقهای، ملی و بینالمللی نیز پیشبینی شده است که پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان دبیرخانه استانی این جشنواره تعیین شده است.
وی اضافه کرد: این دوره از جشنواره فنآفرینی شیخ بهایی را در سال ۱۴۰۵ داریم که فرایند اجرای آن از امسال آغاز میشود.
احتشامی گفت: مسئولیت اجرای این جشنواره نیز به پارکهای علم و فناوری در استانها واگذار شده است که البته این سیاستی متفاوت نسبت به سالهای قبل است چرا که در گذشته تنها یک دبیرخانه کشوری داشتیم، اما امسال ۳۰ دبیرخانه استانی در اجرای جشنواره سهیم هستند.
احتشامی اضافه کرد: گروههای مخاطب جشنواره نیز شرکتهای فناور و دانش بنیان، شرکتهای صنعتی، سرمایهگذاران، شرکتهای رشد یافته و شرکتهای نوپا هستند.
وی با بیان اینکه جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی در دو بخش طراحان کسب و کار و فنآفرینی و تجاری سازی فناوری برگزار میشود، تصریح کرد: بخش طراحان کسب و کار مربوط به نو آفرینان و شرکتهای نوپا با ماهیت حقوقی میشود که ایده فناورانه آنها دارای مستندات امکان سنجی دقیق بوده و در زمان ثبت نام فروش محصول نداشته باشند. همینطور بخش فنآفرینی و تجاری سازی فناوری نیز به شرکتهای نوپا و رشد یافتهای اختصاص دارد که که در مرحله تجاری سازی، دارای محصول فناورانه باشند.
دبیر بیستمین جشنواره فنآفرینی شیخ بهایی استان درمورد جوایز این جشنواره عنوان کرد: در بخش طراحان کسب و کار برگزیده اول ۵۰۰ میلیون تومان، برگزیده دوم ۳۰۰ میلیون تومان و برگزیده سوم ۱۵۰ میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد.
وی اضاقه کرد: در بخش فنآفرینی و تجاری سازی فناوری (نوپا) نیز به برگزیده اول یک میلیارد تومان، برگزیده دوم ۵۰۰ میلیون تومان و برگزیده سوم ۳۰۰ میلیون تومان اعطا خواهد شد.
احتشامی همین طور در بخش فنآفرینی و تجاری سازی فناوری (پیشرفته) برای برگزیده اول یک میلیارد تومان، برگزیده دوم ۵۰۰ میلیون تومان و برگزیده سوم ۳۰۰ میلیون تومان جایزه در نظر گرفته شده است.
احتشامی با اشاره به اینکه فرصت ثبت نام و ثبت ایدهها در بیستمین جشنواره فنآفرینی شیخ بهایی تا ۱۵ آبان بوده که تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ تمدید شده است، دبیر بیستمین جشنواره فنآفرینی شیخ بهایی استان بیان کرد: شرکتها میتوانند با مراجعه به سایت WWW.shtf.ir ایدههای خود را ثبت کنند.
همینطور تلفن دبیرخانه استانی کهگیلویه و بویراحمد به شماره ۰۷۴۳۱۳۳۱۱۲۰ آماده پاسخگویی به سوالات این حوزه است.