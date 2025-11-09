پخش زنده
فصل دوم «زنگ امید» تا ۲۱ آبان هر شب ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه یک پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه مستند روایتی از زندگی دانشآموزان نخبه و موفق کشور است.
شبکه ورزش سیما ششمین دوره رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان را تا ۳۰ آبان پوشش میدهد. مسابقات نمایندگان ایران با تحلیل قبل و بعد از هر مسابقه زنده پخش میشود.
خادمالرضا امشب حوالی ساعت ۲۳ از شبکه دو پخش میشود. روایت ارادت عمیق زنده یاد استاد محمود فرشچیان به امام رضا (ع) موضوع این فیلم است.
شبکه مستند گربههای بزرگ را امروز ساعت ۱۴ پخش میکند. نحوه زندگی شیرها در کشور زامبیا موضوع این مجموعه است.