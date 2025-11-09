رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به جهش در تولید و برداشت زعفران در استان، گفت: پیش‌بینی می‌شود طی سال‌جاری ۵۲۰ کیلوگرم زعفران برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی حسین احدی عالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: کشت زعفران یکی از بهترین انتخاب‌ها برای کشاورزان است که کشاورزان و علاقه‌مندان به پرورش زعفران به خوبی می‌دانند که این گیاه علاوه بر کم آب بر بودن و سازگاری بالا به هزینه زیادی نیاز ندارد.

وی افزود: در واقع برای کشت زعفران فقط سال اول به سرمایه اولیه نیاز است به این معنا که فقط یکسال فرآیند کشت انجام می‌شود و تا هفت سال بعد مزرعه گل می‌دهد و زعفران برداشت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: این محصول از معدود گیاهانی است که در فصول پاییز و زمستان رشد می‌کند و عمده نیاز آبی آن از باران و برف تأمین می‌شود، زعفران نیازی به آبیاری تابستانه ندارد و بنابراین گزینه‌ای هوشمندانه برای مقابله با بحران کم‌آبی محسوب می‌شود.

احدی عالی گفت: در حال حاضر استان اردبیل دارای ۱۱۰ هکتار مزرعه زعفران بوده که نسبت به سال گذشته جهش دو برابری در تولید این محصول وجود دارد. برداشت از مزارع شروع شده و تا اواسط آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود در سال جاری بالغ بر ۵۲۰ کیلوگرم زعفران خشک برداشت و جهت مصرف به بازار‌های داخل و خارج استان ارسال شود و با عنایت به توسعه مزارع جدید در سال جاری میزان برداشت در سال‌های آتی به نسبت زیادتر هم خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: تغییر الگوی کشت و توسعه محصولات کم آب بر خصوصا گیاهان دارویی از برنامه‌های جهاد کشاورزی با توجه به آب و هوای منطقه است. با شروع زمان برداشت زعفران از مزارع گیاهان دارویی زمینه اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر فراهم گردیده است.

احدی عالی افزود: زعفران به دلیل طعم، رنگ و خواص بی نظیری که دارد در بسیاری از صنایع خوراکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جدای از این که زعفران خود به تنهایی به عنوان گیاه دارویی شناخته می‌شود، در تهیه دارو نیز استفاده زیادی دارد. به طور کلی از زعفران در طبخ غذا و آشپزی، شیرینی پزی، دارویی، نوشیدنی و … استفاده می‌شود.