به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در روز‌هایی که یاد و نام حضرت فاطمه زهرا (س) الهام‌بخش مهربانی و بخشش است، و جلوه‌ای از ایمان و نوع‌دوستی فرزندانی از دیار دارالعباده را به تصویر می‌کشد؛ پزشک جوان یزدی با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۵۰ میلیون تومان را با امید به رحمت الهی برای مشارکت در آزادی مادران زندانی غیر عمد بخشید تا در سایه نام بانوی کرامت، برکت در زندگی او افزون گردد و لبخندی بر چهره انسانی دردمند بنشیند.

این پزشک جوان یزدی که تمایلی به فاش شدن نام و تصویرش نداشت هدف از این کار را جلب رضای الهی و افزایش خیر و برکت در زندگی و کسب‌وکار خود دانست و در این خصوص گفت: همه دارایی و موفقیت ما از برکت لطف خداوند است و چه نیکوست که در ایام فاطمیه، بخشی از آن را در مسیر خیر قرار دهیم، امیدوارم این قدم کوچک موجب رضای پروردگار و گشایش در زندگی کسانی شود که در تنگنا قرار دارند و دعای خیرشان و لبخندِ شادیشان را بدرقه‌ی کار و زندگی‌مان کند.