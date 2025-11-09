مدیر مخابرات منطقه خوزستان از تجهیز و بهره برداری ۵ دکل و سایت همراه اول در شهرستان اندیمشک به فناوری نوین ۵G خبر داد.

تجهیز ۵ دکل مخابراتی و سایت همراه اول اندیمشک به فناوری ۵G

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده گفت: با اجرای پروژه توسعه شبکه فیبر نوری و طرح اتصال فیبرنوری مخابرات، پنج دکل و سایت همراه اول در شهرستان اندیمشک به فناوری نوین ۵ G مجهز و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: سایت‌های کوی رسالت، کوی ولایت، خیابان طالقانی (مرکز مخابراتی شهید روغنی زادگان)، شهرک آزادی (مرکز مخابرات) و جنب ترمینال خرم‌آباد از جمله نقاطی هستند که در قالب این پروژه، به تکنولوژی نسل پنجم تلفن همراه متصل شد.

فلاح زاده اظهار داشت: با نصب و راه‌اندازی این سایت‌ها، شهروندان ساکن در محدوده این مناطق می‌توانند در صورت استفاده از گوشی‌های تلفن همراهی که از فناوری ۵ G پشتیبانی می‌کنند، از اینترنت پرسرعت و خدمات ارتباطی نسل جدید بهره‌مند شوند.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان تصریح کرد: این اقدام در راستای تحقق اهداف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش پوشش شبکه و بهبود کیفیت خدمات همراه اول در شهرستان اندیمشک انجام شده است.

گفتنی است؛ اجرای پروژه‌های توسعه‌ای شبکه در سایر مناطق استان خوزستان در حال اجراست، تا امکان بهره‌مندی بیشتر شهروندان از فناوری‌های نوین ارتباطی فراهم شود.