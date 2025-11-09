رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی گفت: ادعای ابردزدی کشور‌های همسایه از ایران و مقصر دانستن آنها در خشکسالی ایران صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبور از نیمه آبان ماه سال جاری و مرور آمار نگران کننده میزان بارش‌ها در سال آبی جاری، نشان می‌دهد در برخی مناطق جغرافیایی کشور وضعیت بارش‌ها اصلاً مطلوب نبوده است.

آنطور که عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب بیان کرده است، در بیشتر نواحی کشور با کم‌بارشی شدید و در تهران تقریباً با بی‌بارشی مواجه شده‌ایم. به همین دلیل منابع آبی و روان‌آبی که در سال‌های نرمال وارد سد‌های ما می‌شد، هم‌اکنون در اختیار نیست.

این موضوع در اذهان برخی از افراد جامعه موضوعاتی مانند ابردزدی را تقویت کرده و به شائبه‌هایی مانند دستکاری وضعیت بارش‌های کشور توسط کشور‌های همسایه دامن زده است.

در همین رابطه"محمد مهدی جوادیان‌زاده"، رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی در گفت‌و‌گو با پاون، شایعه ابر دزدی را تکذیب کرد و گفت: براساس پژوهش‌های انجام شده در دنیا و تایید سازمان جهانی هواشناسی، امکان جابجایی ابر‌ها به انرژی بسیار زیادی نیاز دارد که هنوز چنین اقدامی در قدرت بشر نیست.

وی با تأکید بر اینکه ادعای ابردزدی کشور‌های همسایه از ایران و مقصر دانستن آنها در خشکسالی کشور صحت ندارد، تشریح کرد: این واقعیت از آن جهت مورد تأکید است که بدانیم همین کشور‌ها نیز با خشکسالی و کم بارشی مواجه هستند و میزان بارش‌ها در این کشور‌ها نیز بعضاً تا ۵۰ درصد کاهش داشته است، بنابراین امکان اینکه آنها ابر‌ها را جابجا و یا سامانه‌ها را مدیریت کنند وجود ندارد.

جوادیان‌زاده همچنین یادآور شد: با این وجود از آنجایی که علم بشری همواره در حال پیشرفت است، نمی‌توان همه چیز را منتفی دانست و نمی‌توانیم در این زمینه تحقیق، پژوهش و کنجکاوی نداشته باشیم.

وی در همین رابطه اضافه کرد:‌ برهمین اساس یکی از وظایف سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی مجهز کردن خود به تجهیزات و رصد هوا است تا در صورت وجود مشکل آن را پیگیری و بررسی کند.