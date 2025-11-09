پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی تولید انواع باتری و قوههای لیتیومی نخستین و بزرگترین واحد تولیدی باتریهای لیتیومی کشور در ارومیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عملیات اجرایی تولید انواع باتری و قوههای لیتیومی با سرمایهگذاری بخش خصوصی که اولین و بزرگترین واحد تولیدی باتریهای لیتیومی در کشور میباشد، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی آغاز شد.
این پروژه با سرمایهگذاری حدود ۲ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی ظرف ۳۶ ماه اجرا و به بهرهبرداری خواهد رسید.
در این واحد صنعتی ۵ میلیون انواع باتری و قوههای لیتیومی برای مصارف لوازم خانگی، موتورسیکلت و دیگر دستگاههای مصرفی تولید و برای ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.