عملیات اجرایی تولید انواع باتری و قوه‌های لیتیومی نخستین و بزرگترین واحد تولیدی باتری‌های لیتیومی کشور در ارومیه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عملیات اجرایی تولید انواع باتری و قوه‌های لیتیومی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که اولین و بزرگترین واحد تولیدی باتری‌های لیتیومی در کشور می‌باشد، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی آغاز شد.

این پروژه با سرمایه‌گذاری حدود ۲ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی ظرف ۳۶ ماه اجرا و به بهره‌برداری خواهد رسید.

در این واحد صنعتی ۵ میلیون انواع باتری و قوه‌های لیتیومی برای مصارف لوازم خانگی، موتورسیکلت و دیگر دستگاه‌های مصرفی تولید و برای ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.