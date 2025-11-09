ایران جوان - قسمت ۱۱۹
ایران جوان این هفته به واگذاری زمین رایگان برای خانوادههای جوان، بیمه خانهداری برای مادران روستایی و عشایری و معافیت پدران از سربازی پرداخت.
مدیرعامل بنیاد ملی زمین و مسکن وعده داده است سرعت واگذاری زمینهای رایگان در طرح «قانون جوانی جمعیت» تا پایان سال افزایش مییابد. این در حالی است که در یک سال گذشته روند واگذاریها کند بوده و در برخی شهرها هم متوقف شده است.
قانون جوانی جمعیت در برخی بخشها مانند واگذاری زمین و بیمه مادران هنوز با کندی اجرا میشود و نیاز به تامین بودجه دارد، ولی در زمینه فعالیتهای مردمی و تسهیل ازدواج پیشرفت محسوسی داشته است.