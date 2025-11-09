مقاله حسنیه رحمانی زاده پژوهشگر کیش در سومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری با رویکرد اقتصاد دریا محور به میزبانی چابهار ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حسنیه رحمانی زاده در این مقاله با عنوان پیشبرد پایداری ساحلی، بررسی جامع مدل‌های توسعه پایدار نوآورانه برای شهر‌های ساحلی آینده معتقد است: توسعه مدل‌های جدید می‌تواند به ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار در سواحل منجر شود و از وابستگی به منابع غیرپایدار جلوگیری و امکان رشد اقتصادی پایدار فراهم می‌شود.

در بخش دیگری از این مقاله می خوانیم: بررسی مدل‌های جدید توسعه می‌تواند به تقویت جوامع محلی و افزایش مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌ها منجر شود، که این خود باعث ارتقای کیفیت زندگی و انسجام اجتماعی در سواحل خواهد شد.

نوآوری و فناوری در مطالعه این زمینه می‌تواند فرصت‌های نوآورانه و استفاده از فناوری‌های جدید را در پی داشته باشد که به بهبود فرآیند‌های توسعه پایدار کمک می‌کند.

فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و اینترنت اشیا نیز می‌توانند به بهینه‌سازی منابع و کاهش اثرات منفی بر محیط زیست در فرآیند‌های توسعه کمک کنند به علاوه، سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های پایدار می‌تواند موجب ارتقای رقابت‌پذیری و ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف شود.

این مقاله در سومین کنفرانس بین المللی دانشگاه چابهار زیر نظر انجمن جغرافیای ایران ۲۰ آذر در قالب پوستر ارائه خواهد شد و در نوبت چاپ نیز قرار گرفته است.