پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه از نقض نظاممند حقوق بشر در آمریکا و انگلیس، ابراز نگرانی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم فروزنده ودیعتی در مراسم انتشار رسمی گزارشهای سالانه نقض حقوق بشر از جانب آمریکا و انگلیس با اشاره به نقض حقوق بشر از جانب کاخ سفید در تجاوز نظامی به ایران گفت: گزارشی که امروز منتشر میشود، روایتی مستند از نقض نظاممند حقوق بشر در آمریکاست.
وی همچنین، وضع حقوق بشر در انگلیس را نگران کننده دانست و تصریح کرد: انتشار گزارش وزارت امور خارجه در این باره، تلاشی برای افشای ریاکاری و رفتار متناقض مقامهای انگلیس به ویژه در قبال ملت فلسطین است.
مدیرکل حقوق بشر نهاد سیاست خارجی گفت: گزارش رسمی وزارت امور خارجه درباره نقض نظاممند حقوق بشر به سه زبان فارسی، انگلیس و فرانسه منتشر میشود و ایران از همه کشورهای آزاده جهان میخواهد دنباله رو این رویه باشند.
معاون ستاد حقوق بشر: لزوم پیگرد قانونی جنایت آمریکا در حمله به ایران
معاون دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، حمله آمریکا به ایران را نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بین المللی دانست که طبق کنوانسیونهای جهانی، مصداق جنایت جنگی و موجب پیگرد قانونی در عرصه بین المللی محسوب میشود.
خسرو حکیمی در مراسم انتشار رسمی گزارشهای سالانه نقض حقوق بشر از جانب آمریکا و انگلیس افزود: جنگ ۱۲ روزه، فقط گوشهای از جنایتها از جانب مدعیان حقوق بشر بود.
مشاور رئیس قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: برخی کشورها نیز با سکوت شان در قبال این تجاوز و نیز با حمایتهای سیاسی و رسانهای، چهرهای دوگانه از خود نشان دادند.
حکیمی همچنین گفت: دولت آمریکا سابقه تاریکی در زمینه حقوق بشر در کشورش دارد و در جامعه آمریکا بیش از هر کشوری به نقض حقوق بشر ادامه میدهد.
وی وضع حقوق بشر در انگلیس را هم به همین روال دانست و رفتار نژادپرستانه و تصویب قوانینی علیه پناهندگان را روندی عادی در صحنه داخلی این کشور برشمرد.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان تصریح کرد: سرکوب تظاهرکنندکان و حامیان غزه و نیز صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی نشان میدهد که انگلیس هم مانند آمریکا با سیاستهای سلطه گرانه اش، مانع از برقراری عدالت، کرامت و صلح در جهان میشود.