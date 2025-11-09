گزارش خبرنگار صدا و سیما از بازار سبزیِ خوردن در خراسان شمالی نشان می‌دهد که فروش سبزی عمدتاً به صورت بسته‌ای است و عرضه کیلویی کم‌رنگ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رعایت حقوق تولید کننده و مصرف کننده در بازار همیشه یکی از دغدغه‌های مردم و مسوولین هست با همین نگاه انحصار در عرصه سبزی خوردن بسته بندی در بازار بجنورد موضوع گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیماست.

میدان کارگر بجنورد جایی که بیشتر سبزی فروشی‌های شهر در این نقاط مرکزی مستقر هستند از مردم پرسیدیم سبزی رو دوست دارید بسته‌ای بخرید یا کیلویی؟

دلایل فروشندگان مغازه‌های سبزی هم شنیدنی بود که چرا بیشتر علاقه مندند سبزی خوردن رو بسته‌ای عرضه کنند.