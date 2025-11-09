نماینده مردم اهواز گفت: اعتراف آشکار ترامپ درباره نقش مستقیم در مدیریت جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، گواهی روشن بر ضعف رژیم صهیونیستی و همچنین حقانیت گفتمان انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسوی‌زاده نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراف اخیر دونالد ترامپ درباره نقش مستقیم در مدیریت جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، اظهار کرد: این اظهارات بار دیگر نشان داد که تعبیر «شیطان بزرگ» از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی درباره آمریکا، واقعیتی تغییرناپذیر است و آمریکا همچنان در صف باطل و دشمن ملت‌های آزاده قرار دارد.

موسوی‌زاده در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ که مدعی شده در طول جنگ ۱۲ روزه، شخصاً فرماندهی حملات علیه ایران را از طریق رژیم صهیونیستی بر عهده داشته، بیان کرد: این اعتراف آشکار، گواهی روشن بر عمق وابستگی و ضعف رژیم صهیونیستی و همچنین حقانیت گفتمان انقلاب اسلامی است.

وی افزود: گفتمانی که از روز نخست آمریکا را محور شرارت و شیطان بزرگ معرفی کرد و امروز نیز جهان شاهد تأیید عملی آن است.

موسوی‌زاده تصریح کرد: اگر حمایت‌های گسترده و مستقیم آمریکا از رژیم صهیونیستی نبود، این رژیم جعلی حتی یک روز در برابر توان و اقتدار ملت ایران دوام نمی‌آورد، چه برسد به ۱۲ روز جنگی که خود آمریکایی‌ها آن را طراحی و هدایت کردند.

وی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که هر جا آمریکا و هم‌پیمانانش در برابر ایران صف‌آرایی کرده‌اند، نتیجه چیزی جز رسوایی و شکست برای آنان نبوده است.

نماینده مردم اهواز گفت: جبهه حق، پیروز نهایی تاریخ است و ملت ایران با اتکا به ایمان و رهبری الهی، مسیر خود را با اقتدار ادامه خواهد داد.