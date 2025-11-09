پخش زنده
تعداد سهامداران فعال بورس در هفته گذشته از مرز ۳۶۵ هزار کد فراتر رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که در هفته کاری منتهی به ۱۴ آبان، سهم حقیقیها، حقوقی و صندوق توسعه و تثبیت بازار به ترتیب ۵۷۴ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال (۶۷.۵ درصد)، ۹۵ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال (۱۱.۲ درصد) و ۵۹ هزار و۱۶۷ میلیارد ریال (۷ درصد) بود.
در هفته یادشده تعداد سهامداران فعال در بازار اعم از حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضههای اولیه) ۳۶۴هزار و ۹۸۶ نفر بود که به تفکیک ۳۶۳ هزار و ۳۹۳ نفر شامل سهامداران حقیقی و یک هزار و ۵۹۳ نفر مربوط به حقوقیها میشود.
در این بازه زمانی ۳ صنعت ۱. فلزات اساسی ۲. بانکها ۳. محصولات شیمیایی جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.
آمارها حاکی از آن است که در هفته گذشته این ۳ صنعت ۳۶ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.