به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارش‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که در هفته کاری منتهی به ۱۴ آبان، سهم حقیقی‌ها، حقوقی و صندوق توسعه و تثبیت بازار به ترتیب ۵۷۴ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال (۶۷.۵ درصد)، ۹۵ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال (۱۱.۲ درصد) و ۵۹ هزار و۱۶۷ میلیارد ریال (۷ درصد) بود.

در هفته یادشده تعداد سهام‌داران فعال در بازار اعم از حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کد‌های دارای معامله در عرضه‌های اولیه) ۳۶۴هزار و ۹۸۶ نفر بود که به تفکیک ۳۶۳ هزار و ۳۹۳ نفر شامل سهام‌داران حقیقی و یک هزار و ۵۹۳ نفر مربوط به حقوقی‌ها می‌شود.

در این بازه زمانی ۳ صنعت ۱. فلزات اساسی ۲. بانک‌ها ۳. محصولات شیمیایی جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.

آمار‌ها حاکی از آن است که در هفته گذشته این ۳ صنعت ۳۶ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.