پخش زنده
امروز: -
تاکنون بیش از ۴۰ هزار دانش آموز یزدی در طرح ملی آموزش رایگان برنامه نویسی و هوش مصنوعی ثبت نام کردهاند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد در گفتوگو با خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، گفت: ایران در آستانه ورود به عصر تازهای از یادگیری و فناوری قرار گرفته است؛ عصری که در آن مهارتهای دیجیتال دیگر یک انتخاب لوکس نیستند، بلکه به ضرورتی برای پیشرفت فردی و ملی تبدیل شدهاند. در همین راستا، طرح «ایران دیجیتال» با تکیه بر آموزش رایگان و فراگیر، در تلاش است تا نسل آینده را با زبان نوین دنیا، یعنی هوش مصنوعی و برنامهنویسی، آشنا کند.
فداکار با بیان اینکه این طرح برای دانشآموزان در رده سنی حدود ۴ تا ۱۵ سال طراحی شده است افزود: ثبتنام در این طرح از اردیبهشتماه کلید خورده و همچنان ادامه دارد و بر اساس آخرین آمار، تا کنون حدود چهل و هفت هزار دانش آموز یزدی در این طرح ثبت نام کردهاند.
اکرم فداکار ادامه داد: این برنامه ملی، با ترکیب جذاب آموزشهای بازیمحور، همراهی معلمان و بهرهگیری از دستیار هوش مصنوعی، میکوشد مسیر یادگیری را برای میلیونها دانشآموز و صدها هزار معلم هموار کرده و ایران را به جمع پیشروان دنیای دیجیتال برساند.
وی افزود: طرح «ایران دیجیتال» یک طرح ملی است که با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش اجرا میشود تا مهارتهای هوش مصنوعی و برنامهنویسی را به دانشآموزان ارائه دهد. دورهها کاملاً رایگان بوده و با روشهای جذاب و بازیمحور آموزش داده میشوند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد گفت: در این طرح دانشآموزان بدون نیاز به پیشزمینه قبلی میتوانند در این دورهها شرکت کنند و آموزشها با کمک مربیان انسانی و یک دستیار هوش مصنوعی ارائه میشود. در پایان نیز گواهی رسمی برای شرکتکنندگان صادر خواهد شد.
فداکار بیان کرد: هدف این برنامه توانمندسازی نسل آینده در حوزه فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی است. آموزشها بهگونهای طراحی شدهاند که جذاب و تعاملی باشند و همراهی معلمان باعث ارتقای کیفیت یادگیری میشود. گواهینامه رسمی نیز انگیزه شرکت را افزایش میدهد و این طرح بخشی از راهبرد ملی توسعه توان انسانی و فناوری کشور است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد ادامه داد: این طرح با رویکرد آموزش مهارتهای پایه دیجیتال، غربالگری، رغبت سنجی و آموزش مقدماتی در حوزه برنامهنویسی ویژه دانشآموزان متوسطه اول و دوم راهاندازی شده و در گام نخست، توسعه فردی و ارتقای دانش فناورانه دانشآموزان را دنبال میکند، در ادامه نیز تأمین نیروی انسانی متخصص در حوزههای هوش مصنوعی و فناوریهای نوین برای شرکتهای فناور استانها در دستور کار قرار دارد.
گفتنی است، آموزشها در قالب بازی طراحی شدهاند و مربیان و دستیار هوش مصنوعی پیوسته به سوالات دانشآموزان پاسخ خواهند داد.
علاقهمندان با مراجعه به وبگاه https://irandigitalict.ir میتوانند در طرح آموزش رایگان برنامه نویسی و هوش مصنوعی شرکت کنند.