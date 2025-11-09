صدای ماندگارِ سینما؛ پرتره‌ای از سعید مظفری در «مستند فرهنگ»، روایت فرهنگ، پژوهش و ادبیات در برنامه «ققنوس» و «سرزمین من» در ایران‌جان؛ روایت رنگ‌ها از چنشتِ سربیشه تا آنتن ملی روانه آنتن شبکه رادیویی فرهنگ می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روایت صدا؛ زندگی و کارنامه‌ سعید مظفری دوبلور کشورمان در «مستند فرهنگ» امروز ساعت ۱۴:۳۰ شنیدنی شود با رادیو فرهنگ همراه باشید.

در «مستند فرهنگ»، یکشنبه هجدهم آبان، پرتره‌ای از فعالیت‌های زنده‌یاد سعید مظفری پخش می‌شود؛ حمیرا فراتی تهیه‌کننده این مستند، بخش‌هایی از زندگی و مسیر هنری این چهره‌ به‌یادماندنی دوبله و سینمای ایران را روایت می‌کند.

سعید مظفری، متولد ۱۳۲۱، در شاهرود، با صدای جوان و تأثیرگذارش در خاطره‌ چند نسل ماندگار شد؛ از جمله کارهایش می‌توان به گویندگی به جای کلینت ایستوود در فیلم‌های «خوب، بد، زشت» و «به خاطر یک مشت دلار»، دمین توماس در نقش زید در فیلم «محمد رسول‌الله» و ریوزو شوهر شخصیت اصلی داستان (اوشین) در سریال «سال‌های دور از خانه» و همچنین صدای ریک گرایمز در سریال «مردگان متحرک» و راگنار لودبروک در سریال «وایکینگ‌ها» اشاره کرد.

مظفری، گوینده‌ اصلی نقش‌های رایان اونیل بود و به‌جای چهره‌هایی، چون پیرس برازنان، متیو مک‌کانهی، برد پیت و جکی چان صحبت کرد. این دوبلور و مدیر دوبلاژ برجسته، در بیست‌ودوم مهرماه ۱۴۰۴، در سن ۸۳ سالگی چشم از جهان فروبست.

مستند فرهنگ با این روایت از صدایی که نسل‌ها را به هم پیوند داد، ساعت ۱۴:۳۰ از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه« ققنوس»

برنامه‌ «ققنوس» هجدهم آبان، از رادیو فرهنگ، با تهیه‌کنندگی و سردبیری مریم مردانی و گویندگی مهدی محمدیان به پروازی تازه از اندیشه و روایت می‌رسد.

در مجله ادبی رادیویی ققنوس با سعید امینی مدیر فرهنگی و هنری منطقه‌ی شش و رئیس فرهنگسرای سرو، درباره سومین محفل ادبی «مهر» گفت‌و‌گو می‌شود.

محفلی که در خانه‌موزه‌ دکتر علی شریعتی برپا شده تا یاد و اندیشه‌ شریعتی در قالب واژه و شعر، بار دیگر جان بگیرد.

در گفتگوی دیگر دکتر سادات، معاون پژوهش کتابخانه ملی، از تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره‌ پژوهش و فناوری این نهاد سخن می‌گوید؛ فرصتی برای اندیشمندان تا در گستره‌ دانایی ملی، برگ تازه‌ای بیفزایند؛ و در پایان، علیرضا سکاکی نویسنده‌ رمان «ستاره آبی»، راز‌های ذهن و امنیت را در روایت «جنگ خاموش ذهن‌ها» بازگو می‌کند؛ رمانی که از پیچیدگی‌های روانی تا تصویر‌هایی از درون انسان معاصر، سازوکار تازه‌ای از درک و نقد اجتماعی را پیش چشم مخاطب می‌گشاید.

برنامه‌ی ققنوس یکشنبه ۱۸ آبان ساعت ۱۵ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «سرزمین من»

در دومین روز از حضور «سرزمین من» رادیو فرهنگ در رویداد ملی «ایران جان، خراسان جنوبی ایران»، مسئولان و هنرمندان شهر سربیشه و روستای چنشت، از «سرزمین رنگ‌ها»، برای شنوندگان رادیو فرهنگ و رادیو خاوران می‌گویند.

«سرزمین من» امروز یکشنبه ۱۸ آبان، در روایت ایستگاه پنجم ایران‌جان، میهمان مردم آفتاب‌گیر چنشت است؛ روستایی از شهرستان سربیشه که هنر، رنگ و تاریخ در کوچه‌هایش جریان دارد.

در این برنامه گفت‌و‌گو‌هایی با صنعتی، معاون سیاسی فرمانداری سربیشه، حق‌پناه، مدیر میراث فرهنگی، و دو هنرمند صنایع دستی، کاهنی و عبداللهی، انجام می‌شود؛ آنان از دوخت لباس‌های محلی تا موزه عروسک سخن می‌گویند و سازوکار‌های تازه‌ای از هنر بومی و گردشگری را معرفی می‌کنند.

همچنین سلیمانی، فعال گردشگری، از ظرفیت‌های طبیعت و میراث روستا برای جذب مسافران فرهنگی می‌گوید.

لباس زنان یکی از جاذبه‌های خاص روستا به شمار می‌رود و چنان تنوع رنگی دارد که باعث شده است به این روستا لقب سرزمین رنگ‌ها داده شود

این برنامه که به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و و بانو کاووسی به عنوان تهیه کننده اجرای کارشناسی محمدعلی مومنی، گویندگی بانو ذکایی ساعت ۱۳ به‌صورت زنده پخش می‌شود، گامی است در بازشناسی جلوه‌های مردمی ایران، از دل خراسان جنوبی تا موج‌ِ شنیدنی رادیو فرهنگ تا شنوندگان از گروه تاریخ و اندیشه با صنایع دستی، ظرفیت‌های گردشگری، معماری و میزاث فرهنگی این استان وشهر‌ها و روستا‌های کمتر شناخته شده خراسان جنوبی آشنا شوند.

از جاذبه‌های مهم و طبیعی روستای چنشت می‌توان به غار چنشت و چهل‌چاه، مزار سیدحامد علوی و بافت تاریخی چنشت اشاره کرد که در این برنامه معرفی می‌شوند.

سوغاتی‌های معروف روستای چنشت عبارت‌اند از زعفران، کشک محلی، زرشک، گردو و بادام خشک، میوه‌های خشک، قالیچه‌های بسیار کوچک و نوعی گبه که یادگاری‌های ارزنده‌ای از این خطه از ایران محسوب می‌شوند.

از غذا‌های رایج روستا نیز می‌توان به انواع آش‌ها، آبگوشت‌های محلی، اشکنه و کشک محلی اشاره کرد.

«سرزمین من» شنبه تا پنجشنبه از ۱۷ آبان هرروز ساعت ۱۳ به مدت یکساعت به طور زنده با همکاری مرکز صدای خراسان جنوبی روانه آنتن رادیو فرهنگ و رادیو خاوران می‌شود.