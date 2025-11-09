پخش زنده
مصوبه ضوابط احداث نیروگاه خودتامین خورشیدی مقیاس کوچک با تأیید وزیر نیرو ابلاغ و اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ساتبا بر اساس ضوابط وزارت نیرو، کلیه متقاضیان احداث نیروگاه خودتأمین خورشیدی مقیاس کوچک (حداقل ۵ کیلوواتی) میتوانند در صورت نیاز، درخواست خود را برای اتصال به شبکه برق به شرکتهای توزیع نیروی برق ارسال کنند.
شرکتهای توزیع مجازند مطابق دستورالعملهای شرکت توانیر، اتصال نیروگاههای احداثشده در فاصله کمتر از دو کیلومتر از شبکه را با دریافت هزینههای اتصال از متقاضی برقرار کنند و برای این نیروگاهها کنتور دوطرفه نصب خواهد شد.
بهمنظور تأمین برق پایدار، متقاضیان میتوانند از سیستمهای ذخیرهساز انرژی متناسب با نیاز مصرف خود استفاده کنند؛ همچنین، انرژی تولیدی مازاد این نیروگاهها باید به شبکه برق تحویل داده شود.
شرکتهای توزیع نیروی برق ملکف شدهاند میزان برق تزریقشده به شبکه را ثبت و در قالب «گواهی برق تجدیدپذیر (REC)» غیرقابل انتقال تا پایان سال شمسی به نام متقاضی نگهداری کنند تا در صورت درخواست، برق مذکور در قالب گواهی یادشده به مشترک تحویل داده شود.
طبق این ضوابط، در صورتیکه مصرف برق متقاضیان بیشتر از میزان انرژی تحویلی آنان به شبکه باشد، مازاد انرژی مصرفی با بالاترین نرخ تعرفه محاسبه و دریافت خواهد شد.