به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمار‌ها نشان می‌دهد در ۷ ماه سال گذشته، بیش از ۵ همت برای ۳۴۶ طرح تأمین مالی شده بود.

تامین مالی سکو‌ها در ۷ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال با رشد ۴۷ درصدی همراه بوده است. تأمین مالی جمعی روشی است که در آن سرمایه مورد نیاز برای تأمین مالی یک کسب و کار از پس‌انداز‌های خرد جمع‌آوری می‌شود. این مشارکت جمعی از طریق سکو‌های دارای مجوز تأمین مالی جمعی از فرابورس و سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌گیرد.

بر این اساس، در مهر امسال، بیش از ۱.۲ همت برای ۵۹ طرح از طریق سکو‌ها تأمین مالی شد.

آمار‌های یک ساله نشان می‌دهد بیش‌ترین تأمین مالی انجام شده در اسفند ۱۴۰۳ به ثبت رسیده و در این ماه حدود ۲.۵ همت برای ۱۴۳ طرح تأمین مالی شد.