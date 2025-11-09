به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله ابراهیمی در بیان جزئیات این خبر گفت: این مجموعه شامل بیش از ۲۰۰ شیء تاریخی و فرهنگی است که توسط قاچاقچیان در کاوش‌های غیرقانونی از محوطه‌های باستانی و تاریخی استان بوشهر به دست آمده و شماری از آنها از سوداگران، خریداران و فروشندگان آثار تاریخی کشف شده است.

‌وی افزود: این مجموعه‌ها شامل مهر‌های سنگی و فلزی، سکه‌های دوران تاریخی و اسلامی و دیگر اشیای ارزشمندی است که از نظر قدمت و نقوش کم نظیر است.

ابراهیمی بیان کرد: اکنون کارشناسان میراث فرهنگی مشغول ثبت، ضبط و بررسی تخصصی این اشیا هستند تا بتوانند بر اساس نقوش، مواد سازنده و سبک‌شناسی، تاریخ دقیق و ارزش ریالی آنها را تعیین کنند.

وی با تأکید بر اینکه جمع‌آوری و نگهداری اشیای عتیقه از محوطه‌های تاریخی بدون مجوز جرم است اضافه کرد: مالکیت تمامی آثار تاریخی و فرهنگی کشف‌شده متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و باید به اداره‌کل میراث فرهنگی تحویل داده شود؛ زیرا این آثار بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ملت ایران است.

ابراهیمی به سوداگران و سودجویان هشدار داد: انتقال یا فروش این اشیا به خارج از کشور، به معنای از بین رفتن بخشی از شناسنامه ملی ما است.

وی تأکید کرد: این آثار، سند روشن سیادت دریایی ایرانیان بر خلیج فارس و نشان‌دهنده هویت فرهنگی ایرانیان است و از همه مردم می‌خواهیم اگر اشیاء تاریخی در اختیار دارند، آنها را برای حفظ و نمایش عمومی به موزه‌های استان اهدا کنند؛ حتی می‌توان این آثار به نام خود اهداکننده و محل یافت‌شان ثبت کرد.