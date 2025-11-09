اعلام وصول سوالات نمایندگان از وزرای ارتباطات و ورزش
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سوالات ملی نمایندگان از وزرای ورزش و ارتباطات را در جلسه علنی اعلام وصول کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، رضا جباری عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول را به شرح زیر قرائت کرد:
سوال ملی فتح الله توسلی نماینده بهار و کبودرآهنگ و تعدادی دیگری از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان در خصوص کوتاهی در انجام وظایف قانونی و بیتوجهی به ورزش مناطق محروم شهرستانها
سوالی ملی حسنعلی اخلاقی امیری نماینده مردم مشهد و کلات و تعدادی دیگری از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان در خصوص بیتوجهی به مسایل متعدد جوانان
سوالی ملی بیت الله عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص عدم پوشش خدمات تلفن همراه و اینترنت در راهها و روستاهای کشور