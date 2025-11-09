اجلاس تغییر اقلیم، نشستی برای محیط زیست جهان
سیامین اجلاس تغییر اقلیم با حضور ۶۰ نفر از روسای کشورهای مختلف در برزیل در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سیامین اجلاس تغییر اقلیم با حضور ۶۰ نفر از روسای کشورهای مختلف در برزیل در حال برگزاری است، این نشست نه تنها آینده محیطزیست جهان را رقم میزند بلکه پیامدهای آن در حوزههای اقتصاد، فناوری و روابط بینالملل نیز محسوس خواهد بود.
او با تاکید بر اهمیت حضور در چنین اجلاس جهانی اظهار کرد: حضور گسترده رهبران جهان نشاندهنده اهمیت بیبدیل این اجلاس در تعیین مسیر مقابله با بحرانهای اقلیمی است.
وی تصریح کرد: این سطح از حضور، با وجود دشواریهای مسیر و چالشهای سیاسی و امنیتی، گویای اهمیت ویژه این نشست در تعیین راهبردهای جهانی برای مقابله با بحران اقلیمی است، تصمیماتی که در این اجلاس اتخاذ میشود، بیتردید تأثیرات عمیقی بر اقتصادهای ملی و وضعیت عمومی کشورها خواهد داشت.
خرسند تاکید کرد: ایران، به عنوان کشوری که به شدت از تبعات تغییر اقلیم آسیب دیده، با چالشهای مضاعفی مواجه است، تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، ایران را از دسترسی به مکانیزمهای مالی و فناوریهای نوین در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی محروم کرده است، همین امر، حضور فعال و مؤثر ایران در این اجلاس را برای دفاع از منافع ملی و مشارکت در جریان مذاکرات، ضروریتر از همیشه کرده است.
وی تاکید کرد: امسال، با توجه به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران که علاوه بر شهادت جمعی از هموطنان، تبعات محیطزیستی قابل توجهی نیز به همراه داشته، ضرورت دارد که پیام جمهوری اسلامی ایران با صراحت و جدیت به جهانیان منتقل شود، این اجلاس فرصتی است تا ایران صدای خود را در دفاع از حقوق ملت و محیط زیست منطقه به گوش جهانیان برساند.