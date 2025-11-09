مسئول بسیج سازندگی سپاه یزد: با همت بسیج سازندگی سپاه الغدیر استان یزد، ۵۰ هزار متر مربع ایزوگام برای منازل محرومان سراسر استان یزد تامین شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سلمانی گفت: رزمایش ایزوگام‌کاری منازل محرومان یکی از طرح‌های ماندگار بسیج سازندگی است که از سال ۱۴۰۲ با هدف مقاوم‌سازی سقف خانه‌های نیازمندان در برابر بارندگی و سرما اجرا می‌شود.

و‌ی در ادامه افزود: در سال جاری نیز با همت گروه‌های جهادی و همکاری دستگاه‌های حمایتی، ۵۰ هزار مترمربع از منازل کم‌برخوردار یزد تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.

سلمانی خاطر نشان کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، بیش از ۶۸ هزار مترمربع ایزوگام در سطح استان یزد انجام شده و همچنان در مناطق محروم ادامه دارد.