مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری از بهبود جایگاه کهگیلویه و بویراحمد در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری از بهبود جایگاه استان در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خبر داد و گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۵ هزار و ۷۳ فقره معرفینامه برای پرداخت تسهیلات ازدواج برای متقاضیان صادر شد که از این تعداد، ۳ هزار و ۴۶۹ فقره پرداخت و ۲ هزار و ۹۴۱ نفر در صف انتظار قرار دارند. شهلا محمد حسینی گفت: افزود: در زمینه تسهیلات فرزندآوری نیز تاکنون ۵ هزار و ۷۶۶ نفر معرفی شدهاند که از این میان ۳ هزار و ۴۵۳ فقره پرداخت و ۴ هزار و ۹۰۳ نفر در انتظار دریافت تسهیلات هستند. محمد حسینی با اشاره به روند بهبود شاخصها اضافه کرد: اگرچه استان در بهمنماه سال ۱۴۰۳ در پرداخت تسهیلات ازدواج در رتبه بیستوهشتم کشور قرار داشت، اما با برگزاری جلسات متعدد و پیگیریهای مستمر، هماکنون با کسب رتبه نهم کشور در جایگاه مطلوبی قرار گرفتهایم. وی این موفقیت را حاصل همکاری دستگاههای اجرایی و بانکهای استان دانست و ادامه: با وجود محدودیتهای اعتباری و مسدود شدن سامانه بانک مرکزی به دلیل پرداختهای فراتر از سقف تعیینشده، پیگیریهای لازم از طریق ستاد مرکزی بانکها، استاندار و بانک مرکزی در حال انجام است تا مشکل متقاضیان در صف انتظار هرچه سریعتر برطرف شود. حسینی تأکید کرد: توجه به ازدواج و فرزندآوری از اولویتهای مهم نظام و دولت است و با تداوم این پیگیریها و همکاری صمیمانه بانکهای استان، روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان تسریع خواهد شد. معاون املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان، از پیگیری تأمین زمین برای طرح جوانی جمعیت در استان خبر داد. شهرام فرهادی، گفت: تاکنون ۵۵ هکتار زمین از منابع طبیعی تملک شده که از این میزان، ۵۴۴ قطعه آماده تحویل و ۶۴۵ قطعه در مرحله ثبت است. فرهادی یا بیان اینکه در شهرهای دهدشت و دوگنبدان ۴۰۰ قطعه آماده قرارداد بوده و بهزودی تحویل متقاضیان میشود افزود: درشهر دیشموک عملیات آمادهسازی سه هفته پیش آغاز شده و در شهر مارگون نیز قراردادی با بسیج برای واگذاری زمین منعقد شده است. وی کمبود زمین در شهر یاسوج را از مهمترین چالشهای پیش روی طرح ج. انی جمعیت در این شهر دانست و گفت: در حال پیگیری برای تأمین اراضی مناسب در این شهر هستیم. معاون املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه در شهر چرام سه هکتار زمین در دست طراحی است و در لیکک نیز ۴۵۰ قطعه در حال طراحی و آماده واگذاری است. گفت: از مجموع ۱۴ هزار متقاضی ثبتنامی طرح جوانی جمعیت، تاکنون ۱۱ هزار نفر تأیید نهایی شدهاند و همچنین۲ هزار و ۲۲ نفر زمین تخصیص گرفتهاند که برای ۸۰۰ نفر قرارداد منعقد شده است.