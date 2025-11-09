به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ احمد دیناری گفت: در این آزمون ۸۳ فراگیر در رشته‌های راهنمایان ایران‌گردی و جهان‌گردی، راهنمایان طبیعت‌گردی، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری و مدیریت فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به رقابت می‌پردازند.

وی با اشاره به استمرار برگزاری دوره‌های آموزش کوتاه مدت و بلندمدت گردشگری در مؤسسات دارای مجوز استان افزود: این آزمون سالی دو بار برگزار می‌شود تا داوطلبان بتوانند به‌صورت هدفمند و با آمادگی مناسب در آن شرکت کنند.

دیناری تأکید کرد: آزمون جامع گردشگری زیر نظر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای فراگیرانی است که قصد دارند فعالیت رسمی خود را در حوزه گردشگری آغاز کنند.