سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی از برگزاری آزمون جامع دورههای آموزشی کوتاه مدت گردشگری استان در روز جمعه ۳۰ آبان ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ احمد دیناری گفت: در این آزمون ۸۳ فراگیر در رشتههای راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، راهنمایان طبیعتگردی، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری و مدیریت فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به رقابت میپردازند.
وی با اشاره به استمرار برگزاری دورههای آموزش کوتاه مدت و بلندمدت گردشگری در مؤسسات دارای مجوز استان افزود: این آزمون سالی دو بار برگزار میشود تا داوطلبان بتوانند بهصورت هدفمند و با آمادگی مناسب در آن شرکت کنند.
دیناری تأکید کرد: آزمون جامع گردشگری زیر نظر وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار میشود و فرصتی ارزشمند برای فراگیرانی است که قصد دارند فعالیت رسمی خود را در حوزه گردشگری آغاز کنند.