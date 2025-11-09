به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید بورد امروز در نشست هیئت مدیره این شرکت به میزبانی شرکت نفت و گاز پارس در پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت نفت در اقتصاد ملی اظهار کرد: نفت باید در سطح ملی مورد توجه ویژه قرار گیرد، چراکه توسعه فعالیت‌های این صنعت، موتور محرک رشد اقتصادی و افزایش ارزش افزوده کشور است.

وی با ابلاغ پیام قدردانی وزیر نفت به کارکنان پرتلاش سکو‌های گازی خلیج فارس، بر ضرورت تقویت نگاه ملی و حمایتی نسبت به صنعت نفت تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود ارکان نظارتی کشور با درک عمیق از اهمیت و حساسیت مأموریت‌های صنعت نفت، با نگاهی تسهیل‌گرانه زمینه تسریع در امور و ارتقای بهره‌وری را فراهم آورند؛ چراکه هر گام در مسیر تسهیل فعالیت‌های نفتی، به‌طور مستقیم به افزایش ارزش اقتصادی در سطح ملی منجر می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به آغاز فصل سرما و ضرورت تأمین پایدار انرژی کشور اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و برگزاری نشست‌های منظم با حضور وزیر نفت، امسال با آمادگی حداکثری به استقبال زمستان می‌رویم.

بورد گفت: بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های میدان‌های گازی خلیج فارس، به‌ویژه در منطقه پارس جنوبی، زمینه تحقق حداکثر تولید و تداوم خدمت‌رسانی مطمئن به مردم شریف ایران را فراهم می‌کند.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های کارکنان صنعت نفت افزود: پایداری تولید گاز در فصول سرد، حاصل همت والای نیرو‌های متخصص و متعهدی است که با روحیه جهادی و در شرایط دشوار عملیاتی، مأموریت‌های ملی را به بهترین شکل به انجام می‌رسانند.

بر اساس این گزارش، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران شب گذشته وارد عسلویه شدند. نشست آنان با هدف بررسی تازه‌ترین وضع تولید گاز، رفع موانع اجرایی و تصمیم‌گیری درباره راهکار‌های تقویت پایداری تولید در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم‌اکنون در حال برگزاری است