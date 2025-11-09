به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ چشمه های آبگرم فردوس خراسان جنوبی ،سرعین اردبیل،لاریجان در مازندران و شاهان گرماب در کنار چشمه های آبگرم محلات مقصدی جذاب برای گردشگران سلامت در کشور هستند.

آب این چشمه ها حاوی ترکیبات معدنی متنوعی مانند کلراید سدیم، نیترات، سولفات، منیزیم، کلسیم، فسفات و حتی گوگرد است این املاح خواص درمانی گسترده‌ای برای بیماری‌های پوستی، مفصلی، رماتیسم، مشکلات کلیوی و دردهای عصبی دارد و توسط پزشکان توصیه می‌شود .

آبگرم محلات در فاصله ١٥ کیلومتری شهر محلات و ٢٥ کیلومتری بزرگراه سلفچگان - اصفهان قرار دارد و به دلیل استقرار در مرکز کشور ٢٠ میلیون نفر از ساکنان استان‌های تهران البرز اصفهان قم لرستان و مرکزی با سفر سه ساعته زمینی می‌توانند از امکانات تفریحی و درمانی این جاذبه گردشگری استان مرکزی بهره‌مند شوند. رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان محلات گفت: یک باب هتل چهار ستاره و ۶۳ باب واحد اقامتی با برخورداری از استخر و حوضچه‌های آبگرم به مسافران خدمت رسانی می‌کنند. لعل بار افزود: آبگرم محلات دارای شش چشمه معدنی است که آبگرم را از عمق سه هزار متری زمین به سطح می‌رساند.