به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ آقای سعید جعفری گفت: توسعه اقتصاد دریا‌محور از محور‌های اصلی برنامه هفتم توسعه است و می‌تواند زمینه‌ساز رشد و پیشرفت ملی شود.

وی افزود: از آنجا که مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران تنها شرکت دولتی دریایی کشور است، این مجموعه می‌تواند مسیر توسعه صنایع دریایی را در بخش‌های مختلف از جمله استخراج منابع، اجاره دریابرد، کریدور‌های لجستیکی، صنایع دفاعی، شیلات، گردشگری، استخراج معادن و آب‌شیرین‌کن‌ها هدایت کند. این حوزه‌ها زیرمجموعه اقتصاد دریا‌محور هستند و به ۱۰ دسته از جمله صنایع فراساحل، ساخت شناور و تجهیزات دریایی تقسیم می‌شوند.

جعفری با اشاره به ارزش افزوده بالای صنایع پیشران دریایی گفت: این صنایع تأثیر چندبرابری در رشد اقتصادی دارند و قابلیت ایجاد زنجیره کامل تولید و خدمات را در خود جای داده‌اند.

مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران همچنین با اشاره به آینده اقتصاد دریا در جهان، گفت: از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ اندازه اقتصاد دریا بیش از دو برابر خواهد شد. در همین بازه، صنایع پایه ۴.۵ درصد رشد می‌کنند و بخش‌های خدمات، مهندسی و سایر فعالیت‌های مرتبط با دریا رشد قابل توجهی خواهند داشت.

وی همکاری‌های بین‌المللی را از محور‌های کلیدی توسعه این صنعت دانست و افزود: انتقال دانش، سرمایه‌گذاری مشترک، تحقیق و توسعه و حضور در بازار جهانی از اولویت‌های اساسی این بخش است.

جعفری در پایان تأکید کرد: مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران تعمیر کشتی‌های بزرگ جهانی را نیز در دستور کار دارد و برای حفظ پیش‌رانی خود در این حوزه، باید بستر‌های حقوقی و مقرراتی مناسب، تأمین مالی پایدار و ایجاد صندوق توسعه دریایی فراهم شود. همچنین به‌روزرسانی زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز جهش صنعت دریایی کشور باشد.