حافظ قشقایی وزنهبردار کشورمان در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، در پایان حرکات یکضرب در رتبه هفتم قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات وزنهبرداری بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در دسته ۶۵ کیلوگرم امروز در سالن اسایاف آرهنا بلوارسیتی در ریاض آغاز شد.
۱۲ شرکتکننده از کشورهای ترکیه، ازبکستان، برونئی، عربستان، کویت، بنگلادش، ایران، آذربایجان، عمان، مصر، اندونزی، اوگاندا در این وزن به رقابت پرداختند.
حافظ قشقایی، وزنهبردار ملیپوش کشورمان، در اولین حرکت یکضرب وزنه ۱۲۲ کیلویی را مهار کرد. او در حرکت دوم توانست وزنه ۱۲۶ کیلویی را بالای سر ببرد. قشقایی در سومین حرکت خود وزنه ۱۲۹ کیلویی را انتخاب کرد، اما در مهار آن ناکام ماند و با همان ۱۲۶ کیلوگرم به کار خود در یکضرب پایان داد.
قشقایی در پایان حرکات یکضرب در رتبه هفتم قرار گرفت.
در این وزن، وزنهبرداران ترکیه، اندونزی و ازبکستان بهترتیب با وزنههای ۱۴۰، ۱۳۹ و ۱۳۴ کیلوگرم در رتبههای اول تا سوم قرار گرفتند.